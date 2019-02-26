Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Kimyasal Koku Paniğinin Yaşandığı Yerde Afad Ekipleri Araştırmalara Katıldı

Tuzla'da Kimyasal Koku Paniğinin Yaşandığı Yerde Afad Ekipleri Araştırmalara Katıldı

5 dakika önce

Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açmasının ardından ekipler araştırmalarını sürdürüyor.

Tuzla'da Kimyasal Koku Paniğinin Yaşandığı Yerde Afad Ekipleri Araştırmalara Katıldı, System.String[]
Tuzla'da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açmasının ardından ekipler araştırmalarını sürdürüyor. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de çalışmalara katıldı.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken çalışmalara Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri de çalışmalara katıldı. Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda. Ekipler kanalizasyona atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde dururken özel bir cihaz ile araştırmalarını sürdürüyor - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

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