Tuzla'da Kıraathanede Yaşlı Adamın Bir Kişiyi Silahla Vurduğu Anlarda Yaşananlar Kamerada

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40 Dakikada Boşanan İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 3 Milyon TL Tazminat Ödeyecek

İstanbul- - Herkes O Hayırseveri Merak Ediyor... Evlerin Kapısına Para Dolu Zarf Bırakıyor