"Tuzla'da kişi başına düşen yeşil alan sayısı ortalamanın üstünde" - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında, belediyenin fidanlığında yetiştirilen laleler, ilçenin prestij noktalarına, kavşak ve refüjlere ekilmeye başlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Tuzla'da yaptığımız çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan sayısı İstanbul ortalamasının üstünde. Biz doğayı, toprağı seviyoruz. Ekiyoruz, topraktan verim alıyoruz. Doğa da bize tüm güzelliklerini sunuyor" dedi.

"DOĞA DA BİZE TÜM GÜZELLİĞİNİ SUNUYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Tuzla'da yaptığımız çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan sayısını İstanbul ortalamasının üzerine çıkardık. Hedefimizin kişi başına düşen yeşil alan sayısında Avrupa standartlarına çıkmak olduğunu belirtmiştik. Bu kapsamda çalışmalarımızı pandemi koşullarına rağmen sürdürüyoruz. Bir taraftan yeşil alan sayısını artırmaya çalışırken, diğer taraftan da yeşil alanları güzelleştirmeye içerisinde bulunduğumuz mevsimlerin esintilerini de yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Kendi fidanlığımızda yetiştirdiğimiz rengarenk laleleri, Tuzlamızda ekimlerini yapıyoruz. Biz toprağı, doğayı çok seviyoruz. Doğa da bize tüm güzelliklerini sunuyor" dedi.

Tuzla Belediyesi personelleri tarafından özenle dikilen laleler, nisan ayında sergilendikten sonra mayıs ayında yetiştirilmek üzere tekrar toplanacaklar.