Tuzla'da bir şahıs, boşanmak isteyen eşini 5 farklı yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Tuzla'da bir şahıs, boşanmak isteyen eşini 5 farklı yerinden bıçakladı

03.11.2022 19:52

Tuzla'da yaşayan 23 yaşındaki kadın, şiddet gördüğü ve boşanmak istediği kocası tarafından çalıştığı marketin önünde 5 farklı yerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan vahşet anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde 23 yaşındaki K.K., şiddet gördüğü kocası E.K.'dan boşanmak isteyince kocası tarafından, çalıştığı marketten çıktıktan sonra sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Adeta dehşet saçan koca, eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı.

7 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde yere yığılan genç kadının yardımına mahalleli koştu. 23 yaşındaki K.K.'ya ilk müdahaleyi mahalleli yaparken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen E.K.'nın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaralan genç kadına, ilk müdahalenin yapıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahallelinin kanlar içinde kalan genç kadına, "iyi misin" dediği ve ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Mimar, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da bir şahıs, boşanmak isteyen eşini 5 farklı yerinden bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla'da bir şahıs, boşanmak isteyen eşini 5 farklı yerinden bıçakladı - Son Dakika
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