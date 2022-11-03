Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde yere yığılan genç kadının yardımına mahalleli koştu. 23 yaşındaki K.K.'ya ilk müdahaleyi mahalleli yaparken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen E.K.'nın polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mimar, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tuzla'da bir şahıs, boşanmak isteyen eşini 5 farklı yerinden bıçakladı - Son Dakika

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