Tuzla'da Koku Paniği
16 dakika önce
İstanbul Tuzla'da koku paniği yaşandı.
İstanbul Tuzla
'da koku paniği yaşandı. Kokunun kimyasal madde kaynaklı olduğu sanılıyor. Tuzla İçmeler
Mahallesi'nde henüz kaynağı bilinmeyen bir koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Vatandaşlarsa koku sebebi ile sokağa tedirgin oldu. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor. Kokunun kimyasal madde kaynaklı olduğu sanılıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
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