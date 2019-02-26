Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Koku Paniği

Tuzla'da Koku Paniği

16 dakika önce

İstanbul Tuzla'da koku paniği yaşandı.

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İstanbul Tuzla'da koku paniği yaşandı. Kokunun kimyasal madde kaynaklı olduğu sanılıyor. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde henüz kaynağı bilinmeyen bir koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Vatandaşlarsa koku sebebi ile sokağa tedirgin oldu. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor. Kokunun kimyasal madde kaynaklı olduğu sanılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

İçmeler, İstanbul, Tuzla, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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