Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Koku Paniği ile İlgili Gözaltına Alınan Vidanjör Şoförü Emniyette Görüntülendi

Tuzla'da Koku Paniği ile İlgili Gözaltına Alınan Vidanjör Şoförü Emniyette Görüntülendi

39 dakika önce

Tuzla'da koku paniği yaşanmasının ardından gözaltına alınan vidanjör şoförü polis merkezinde görüntülendi.

Tuzla'da Koku Paniği ile İlgili Gözaltına Alınan Vidanjör Şoförü Emniyette Görüntülendi, System.String[]
Tuzla'da koku paniği yaşanmasının ardından gözaltına alınan vidanjör şoförü polis merkezinde görüntülendi.

Tuzla İçmeler'de koku paniği yaşanmasının ardından bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şoför Orhanlı Polis Merkezi'nden polis eşliğinde çıkarılırken görüntülendi. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

İçmeler, Polis, Tuzla, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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