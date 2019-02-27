Tuzla'da Koku Paniği ile İlgili Gözaltına Alınan Vidanjör Şoförü Emniyette Görüntülendi
39 dakika önce
Tuzla'da koku paniği yaşanmasının ardından gözaltına alınan vidanjör şoförü polis merkezinde görüntülendi.
Tuzla
'da koku paniği yaşanmasının ardından gözaltına alınan vidanjör şoförü polis merkezinde görüntülendi.
Tuzla İçmeler
'de koku paniği yaşanmasının ardından bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şoför Orhanlı Polis
Merkezi'nden polis eşliğinde çıkarılırken görüntülendi. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:49 Kaynak: İHA
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