Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Alan Havadan Görüntülendi
15 dakika önce
Tuzla'da sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenden kokunun yayılmasıyla panik yaşanan alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
Tuzla
'da sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenden kokunun yayılmasıyla panik yaşanan alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.
Tuzla İçmeler
Mahallesi'nde sabah saatlerinde koku yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD
ekipleri harekete geçmişti. Ekipler kanalizasyonu kontrol ederken, panik yaşanan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları görülüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:03 Kaynak: İHA
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