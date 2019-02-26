Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Alan Havadan Görüntülendi

Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Alan Havadan Görüntülendi

15 dakika önce

Tuzla'da sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenden kokunun yayılmasıyla panik yaşanan alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Alan Havadan Görüntülendi, System.String[]
Tuzla'da sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenden kokunun yayılmasıyla panik yaşanan alan ve yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Tuzla İçmeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde koku yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri harekete geçmişti. Ekipler kanalizasyonu kontrol ederken, panik yaşanan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:03 Kaynak: İHA

İtfaiye, Sabah, Tuzla, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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