Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Mahallenin Havadan Görüntüleri (2)

Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Mahallenin Havadan Görüntüleri (2)

1 saat önce

TUZLA'da kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsız olunca evlerine gönderildi.

Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Mahallenin Havadan Görüntüleri (2), System.String[]
TUZLA'da kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsız olunca evlerine gönderildi.

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili  olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

 

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:53 Kaynak: DHA

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