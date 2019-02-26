Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Mahallenin Havadan Görüntüleri (2)
1 saat önce
TUZLA'da kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsız olunca evlerine gönderildi.
TUZLA'da kokunun yayıldığı mahalledeki bir okulda öğrenciler rahatsız olunca evlerine gönderildi. Tuzla
'da, İçmeler
Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi
civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.
ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok
İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:53 Kaynak: DHA
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