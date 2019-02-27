Tuzla'da "Koku Soruşturması": Afad Vidanjörden Örnekler Aldı
1 saat önce
TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Tuzla İçmeler
Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı
Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden sabah saatlerinde örnekler alındı. Öğlen ise AFAD
ekipleri gelerek vidanjörden örnekler aldı.
Olayla soruşturma sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:54 Kaynak: DHA
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