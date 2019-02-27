Son Dakika Haberleri: Tuzla'da "Koku Soruşturması": Afad Vidanjörden Örnekler Aldı

Tuzla'da "Koku Soruşturması": Afad Vidanjörden Örnekler Aldı

1 saat önce

TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da
TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden sabah saatlerinde örnekler alındı. Öğlen ise AFAD ekipleri gelerek vidanjörden örnekler aldı.

Olayla soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

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