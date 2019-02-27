Son Dakika Haberleri: Tuzla'da "Koku" Soruşturması: Şüpheli Sağlık Kontrolüne Götürüldü

Tuzla'da "Koku" Soruşturması: Şüpheli Sağlık Kontrolüne Götürüldü

1 saat önce

TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü.

Tuzla'da
TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki C.A. sağlık kontrolüne götürülmek için polis merkezinden çıkarıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:45 Kaynak: DHA

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