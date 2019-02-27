Tuzla'da "Koku" Soruşturması: Şüpheli Sağlık Kontrolüne Götürüldü
28 dakika önce
TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü.
TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü. Tuzla İçmeler
Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki C.A. sağlık kontrolüne götürülmek için polis merkezinden çıkarıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:33 Kaynak: DHA
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