Komşularının kabusu olan kadın apartmanda huzur bırakmadı - Son Dakika

Tuzla'da 16 dairelik bir apartmanda yaşayan kadın adeta apartman sakinlerinin kabusu oldu. Apartman sakinlerine sürekli sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan kadın, apartmanda hemen her gün yaptığı gürültü ile vatandaşı rahatsız ediyor.

Tuzla'da 16 dairelik bir apartmanda yaşayan 44 yaşındaki D.Ç. iddiaya göre, apartman sakinlerine kabus yaşatıyor. D.Ç., evine aldığı erkek arkadaşı ile apartman komşularını bağırış ve gürültü ile sürekli rahatsız edip apartmandaki çocukları da sopayla kovalayınca duruma dayanamayan apartman sakinleri polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine hırsını alamayıp harekete geçen D.Ç., apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasını çekiçle kırdı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra apartman sakinleri tekrar güvenlik kamerası taktırınca bu kez de D.Ç., apartmanın güvenlik kamerasını ve komşularının kapı dürbününü de sprey boyayla boyadı. Bu son olay üzerine apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de kadını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

"Bir şey yapar korkusuyla evden çıkamıyoruz" diyen apartman sakinlerinin aynı zamanda kadının evine gelen erkek şahsın da apartman sakinleri ile karşılaştığında kavga ettiği iddia edildi.

"16 DAİRELİK APARTMANDA KABUSU YAŞATAN KADIN KAMERADA"

Apartmanda kabusu yaşatan kadın, apartman sakinlerinin güvenlik kamerasını çekiçle kırdı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra apartman sakinleri tekrar güvenlik kamerası taktırınca bu kez de D.Ç., apartmanın güvenlik kamerasını ve komşularının kapı tokmağını da sprey boyayla boyadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kadının komşularına gündüz vakti sokakta sopa salladığı, yemek siparişi verdiği motokuryenin ücretini vermemesi üzerine polis ekiplerinin tekrar geldiği görülüyor.

"BİR KADIN 12-13 KİŞİYİ YILDIRDI. AMA BİZ HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Konu hakkında konuşan apartman sakinlerinden Hasan Durmuş, "Çocuğum Serebral Palsi hastası, haftanın 6 günü fiziğe gitmek zorunda. Eşim kadınla karşılaşacak diye korkudan gidemiyor. Zaten her sabah bir bağırış var. Kapıda çıplak adam var. Girip çıkamıyoruz. Eşim çoğu zaman çocuğumu fiziğe götüremiyor. Sürekli çocuğumu fizik tedaviye götürmek için ben izin alıyorum. İş yerimde her gün aynı bahane ile izin aldığım için işim aksamaya başladı. Bir çözüm bulamadık. Olan çocuklarımıza oluyor. Biz hala sürünüyoruz. Bir kadın 12, 13 kişiyi binada yıldırdı. Ama biz hiçbir şey yapamıyoruz." dedi.

"EVİMİZE GELİP KAPILARIMIZI KIRIYOR"

Apartman sakinlerinden Pınar Öz ise, "Ben 9 aydır burada oturuyorum. 1 yıldır burada oturan hanımefendiden şikayetçiyiz. Evimize gelip kapılarımızı kırıyor. Eşlerimize ağza alınmayacak küfürler ediyor. Benim 9 yaşında bir çocuğum var. Korkusundan altını ıslatma hastalığı konuldu. Biz ne yapacağımızı bilemiyoruz" diye konuştu

"BAZEN ELİNDE KESİCİ ALETLER GÖRÜYORUZ"

Nurşen Akıncı ise "Gerçekten binamızda huzur kalmadı. Bu bayan çocuklarımıza hem fiziksel hem de psikolojik baskı yapıyor. Çocuklarımızı biz okula dahi yollayamıyoruz. Şu anda çocuklarımız evde. Kadın sürekli alkol alıyor. Benim genç kızlarım var. Onun evine gelen kişiler çırılçıplak, benim kızlarım onlarla karşılaşmak zorunda kalıyor. Kirada kalıyor, ev sahibi de mahkemeye verdi. Bir türlü çözüme ulaşmıyor. Çözüme ulaşması için eşimizin ya da bizlerin başına bir şey mi gelmesi lazım. Sürekli türbanımızla alakalı bize aşağılayacak hakaret derecesinde sözlerde bulunuyor. Bazen elinde kesici aletler görüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Halit Arslan - Sevgi Canpolat - Mustafa Uslu/ İHA)