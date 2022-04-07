Tuzla'da komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı: Apartman boşaltıldı - Son Dakika
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Tuzla'da komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı: Apartman boşaltıldı

07.04.2022 07:54

İstanbul Tuzla'da özel bir sitede çıkan yangında kısa sürede tüm bina dumanlara teslim oldu. Dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye görevlileri tarafından tahliye edilirken, yangının komşularıyla sorunlar yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yine gündem olan bir kadının evinde çıktığı kaydedildi.

Yangın, saat 04.00 sıralarında İstanbul Tuzla'da özel bir sitede gerçekleşti. Nedeni tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre kısa sürede tüm bina dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin olayı fark etmesiyle söndürme çalışmaları için itfaiye erleri arandı. Evi yanan şahıs yanan evden kendini dışarı atıp yardım istedi. O sırada site içinde bulunan başka bir site sakini kadına yardım ederek itfaiye ekiplerini aradı.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Apartman kısa sürede dumanlara teslim oldu. Giriş katta başlayan yangının etkisi ilk önce apartman merdivenlerinin sonra komşu dairelerin dumanlar altına kalmasına sebep oldu. Duman sonucunda evlerinden çıkamayan vatandaşları itfaiye ekiplerinin merdiven araçlarıyla tahliye etti. Yangının etkisiyle dumandan 2'si çocuk 5 kişi etkilendi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra dumandan etkilenen kişileri en yakın hastanelere götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri site içinde asayişi sağladı.

Komşularının kabusu olan kişinin evinde yangın çıktı: Apartman sakinleri dumandan etkilendi

İKİ HAFTA ÖNCE KOMŞULARI TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Öte yandan evinde yangın çıkan D.Ç iki hafta önce komşuları tarafından şikayet edilmişti. Apartman sakinlerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen şahıs, başta apartmanda bulunan komşularını yersiz ve yüksek gürültülerle rahatsız edip apartmanda bulunan çocukları da sopayla kovaladığı söylendi. Rahatsızlıklarını dile getirip polise haber veren komşularından hırsını da güvenlik kameralarını çekiçle darp ederek aldığı iddia edildi.

OLAY YERİNDE YİNE TARTIŞMA ÇIKARDI

Yangın anında çekim yapan basın mensuplarını görünce yine tartışma çıkaran D.Ç polis ekipleriyle yine tartışma yaşadı. Polis ekipleri tarafından zor sakinleştirilen şahıs karakola götürüldü. Polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Komşularının kabusu olan kişinin evinde yangın çıktı: Apartman sakinleri dumandan etkilendi

KADINI DIŞARI OTURTTUM SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM

Yangın anında site içinde bulunan Ekrem Özçınar ise konu hakkında "Olay sahur vaktindeydi, evdeydik. Bir kadın bağırdı, yangın var, diye. Ondan sonra ben camdan baktım. Kadın kendini dışarı atmış. Ben üzerimi giyinip hemen yardıma koştum. İçeride kimse var mı diye baktım fakat dumandan dolayı içeriye girilecek gibi değildi. Çok duman vardı. Ondan sonra itfaiye geldi. Kadını dışarı da oturttum, sakinleştirmeye çalıştım. Olay böyle gelişti." dedi.

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı: Apartman boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı: Apartman boşaltıldı - Son Dakika
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