TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI - Son Dakika

Kaza geçtiğimiz günlerde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, duvarda asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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