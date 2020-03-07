TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI - Son Dakika

TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI

15 dakika önce

Kaza anı kameradaHaber: Cengiz ÇOBAN / TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı.

TUZLA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DUVARDA ASILI KALDI, System.String[]

-Kaza anı kamerada

Haber: Cengiz ÇOBAN/ TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, duvarda asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin kontrolünü kaybetmesi

-Bariyerlere çarpması

-Duvar kenarında asılı kalması


Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:04 Kaynak: DHA
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