Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil duvarda asılı kaldı - Son Dakika
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Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil duvarda asılı kaldı

7 saat önce

Kaza anı kameradaHaber: Cengiz ÇOBAN / TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı.

Kaza anı kamerada

Haber: Cengiz ÇOBAN/ TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, duvarda asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil duvarda asılı kaldı

Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:09 Kaynak: DHA
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