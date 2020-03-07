Son Dakika › Güncel › Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil duvarda asılı kaldı - Son Dakika
Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil duvarda asılı kaldı
7 saat önce
Cengiz ÇOBAN / TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:10 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN/ TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, bariyerleri aşıp duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, duvarda asılı kaldı. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Son Dakika Şişli'de akılalmaz kaza! Önündeki araca çarptı, takla atarak durabildi (Özel) Aracının arkasına "Dikkat acemi şoför" yazdı, zincirleme kazaya karıştı Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı KKTC'de öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı