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Tuzla'da korkutan fabrika yangını

6 saat önce

Tuzla'da bir fabrikada elektrik panosu ve makinelerden yangın çıktı.

Tuzla'da korkutan fabrika yangını, System.String[]

Tuzla'da bir fabrikada elektrik panosu ve makinelerden yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Tuzla Tepeören Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının elektrik panosu ve iş makinelerinden çıktığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Vatan Caddesi, Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:21 Kaynak: İHA
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