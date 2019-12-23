Tuzla'da korkutan gemi yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da korkutan gemi yangını - Son Dakika

Tuzla'da korkutan gemi yangını

6 saat önce

Tuzla tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında yangın çıktı.

Tuzla'da korkutan gemi yangını, System.String[]

Tuzla tersanesinde bulunan bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Tuzla tersanesinde saat 14.30 sıralarında bir geminin depo kısmında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle tersane çalışanları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:12 Kaynak: İHA
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