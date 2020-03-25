Tuzla'da 'Koronavirüs' gündemi sosyal medyada konuşuldu - Son Dakika

Tuzla'da 'Koronavirüs' gündemi sosyal medyada konuşuldu

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geleneksel sosyal medya halk günü uygulamasına devam ederek E-Belediyecilik uygulamasına farklı bir güncel boyut kazandırdı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda yapılan uyarılara istinaden halk buluşmasını sosyal medyaya taşındı.

Tuzla Belediyesi Koronavirüs mücadelesini ilçe genelinde kapsamını genişleterek sürdürürken, yıllardır süren halk buluşmalarına da sosyal medya aracılığıyla kesintisiz devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır aralıksız devam eden halk buluşmaları, birkaç sene evvel yine sosyal medya üzerinden de devam ediyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzyüze yapılan buluşmalar, yeniden sosyal medyaya taşındı. Haftalık olarak Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen halk buluşmalarında belediye başkanı hemşerileri ile randevusuz yüz yüze görüşerek sorunları, talepleri ve önerileri dinleyip istişare etmeye, sosyal medya üzerinden devam etmiş oldu.

'HALK GÜNÜMÜZÜ KORONAVİRÜS MÜCADELESİ KAPSAMINDA SOSYAL MEDYAYA TAŞIDIK'

Gelen soruları cevaplayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ' Vatandaş merkezli yönetim anlayışından asla taviz vermedik. Her zorluğu hemşerilerimizle gönül birliği içinde aşacağımızı çok iyi biliyoruz. Merkezinde insan olmayan hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz. Yıllardır kesintisiz sürdürdüğümüz halk günümüzü Koronavirüs mücadelesi kapsamında sosyal medyaya taşıdık' ifadelerini kullandı. Vatandaşa doğru bilgiyi zamanında ulaştırmanın bir kez daha altını çizen Dr. Yazıcı, 'Koronavirüs mücadelesinin bir yönü temizlik, hijyen ve önleyici tedbirler iken diğer yönü de vatandaşa doğru bilgiyi zamanında ulaştırmaktır. İlçe genelinde tüm iletişim vasıtalarını kullanarak yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler konusunda hemşerilerimizi bilgilendirmek için 24 saat kesintisiz çalışmaktayız. Uzaktan eğitimden, 65 yaş üstü yaşlılarımıza, toplu taşıma araçların temizliğinden sokak yıkamaya ve zabıta kontrollerine kadar her tedbiri almaya devam ediyoruz' şeklinde konuştu.

'ALTINI ÇİZEREK BELİRTTİĞİMİZ KONU EVDE KALINMASI VE DIŞARI ÇIKILMAMASIDIR'

Mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Sosyal Medya Halk Buluşması ile yüz yüze olmasa da birebir fikir alışverişinde bulunmuş olduk. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse birebir görüşmelerimizde altını çizerek belirttiğimiz konu evde kalınması ve dışarı çıkılmamasıdır' dedi. 'Dünyadaki örneklerine bakarak vatandaşlarımızın resmi kurumlardan yapılan açıklamalar ile alınan tedbirlere harfiyen uymasını bir kez daha vurguluyorum' diyen Yazıcı, 'Süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan başta sağlık personeli olmak üzere tüm görevlilere ve sabırla evlerinde kalarak destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.' sözleriyle süreç ve tedbirler hakkında bilgi verdi.

Tuzla Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler çalışmalarını 7/24 sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar e-belediye hizmetleri ile işlemlerini kesintisiz sürdürürken iletişim merkezi ile de tüm taleplerini yetkililere ulaştırmaya devam ediyor.

UZLA SOSYAL MEDYADA BULUŞTU

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geleneksel sosyal medya halk günü uygulamasına devam ederek E-Belediyecilik uygulamasına farklı bir güncel boyut kazandırdı.

Tuzla Belediyesi Koronavirüs mücadelesini ilçe genelinde kapsamını genişleterek sürdürürken, yıllardır süren halk buluşmalarına da sosyal medya aracılığıyla kesintisiz devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların mümkün olmadıkça dışarı çıkmaması konusunda yapılan uyarılara istinaden halk buluşması sosyal medyaya taşındı.

Haftalık olarak Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen halk buluşmalarında belediye başkanı hemşerileri ile randevusuz yüz yüze görüşerek sorunları, talepleri ve önerileri dinleyip istişare etmeye sosyal medya üzerinden devam etmiş oldu.

Salı ve Perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye devam edilecek olan Sosyal Medya Halk Buluşmasında, vatandaşlar sorularını bizzat belediye başkanına yöneltiyor.

Gelen soruları cevaplayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ? Vatandaş merkezli yönetim anlayışından asla taviz vermedik. Her zorluğu hemşerilerimizle gönül birliği içinde aşacağımızı çok iyi biliyoruz. Merkezinde insan olmayan hiçbir çalışma başarıya ulaşamaz. Yıllardır kesintisiz sürdürdüğümüz halk günümüzü Koronavirüs mücadelesi kapsamında sosyal medyaya taşıdık.

Koronavirüs mücadelesinin bir yönü temizlik, hijyen ve önleyici tedbirler iken diğer yönü de vatandaşa doğru bilgiyi zamanında ulaştırmaktır. İlçe genelinde tüm iletişim vasıtalarını kullanarak yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler konusunda hemşerilerimizi bilgilendirmek için 24 saat kesintisiz çalışmaktayız. Uzaktan eğitimden, 65 yaş üstü yaşlılarımıza, toplu taşıma araçlarıın temizliğinden sokak yıkamaya ve zabıta kontrollerine kadar her tedbiri almaya devam ediyoruz.

Sosyal Medya Halk Buluşması ile yüz yüze olmasa da birebir fikir alışverişinde bulunmuş olduk. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse birebir görüşmelerimizde altını çizerek belirttiğimiz konu evde kalınması ve dışarı çıkılmamasıdır.

Dünyadaki örneklerine bakarak vatandaşlarımızın resmi kurumlardan yapılan açıklamalar ile alınan tedbirlere harfiyen uymasını bir kez daha vurguluyorum. Süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan başta sağlık personeli olmak üzere tüm görevlilere ve sabırla evlerinde kalarak destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.? sözleriyle süreç ve tedbirler hakkında bilgi verdi.

Tuzla Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler çalışmalarını 7/24 sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşlar e-belediye hizmetleri ile işlemlerini kesintisiz sürdürürken iletişim merkezi ile de tüm taleplerini yetkililere ulaştırmaya devam ediyor.