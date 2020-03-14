TUZLA'DA KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN; MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUZLA'DA KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN; MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika

TUZLA'DA KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN; MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA Tuzla'da bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı.

TUZLA'DA KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN; MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi/ İstanbul DHA

Tuzla'da bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı. Dumaların kapladığı fabrikada mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan kumaş fabrikasında saat 18.00 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrikanın içerisini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikada mahsur kalan 5 işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 5 işçiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çalışanlarından yangın hakkında bilgi aldı. İşçilerin polis ekiplerine verdikleri bilgiye göre, yangın kumaş üretim makinelerinden çıktığı iddia edildi.

Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Fabrikadan detaylar

-Fabrikanın içerisindeki kumaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar


Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:33 Kaynak: DHA
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