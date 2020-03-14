Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı

28 dakika önce

TUZLA'da bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla'da kumaş fabrikasında yangın; mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı, System.String[]
TUZLA'da bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı. Dumanların kapladığı fabrikada mahsur kalan 5 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Tuzla Deri Organize Sanayi Kazlıçeşme Caddesi'nde bulunan kumaş fabrikasında saat 18.00 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrikanın içerisini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikada mahsur kalan 5 işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 5 işçiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çalışanlarından yangın hakkında bilgi aldı. İşçilerin polis ekiplerine verdikleri bilgiye göre, yangın kumaş üretim makinelerinden çıktığı iddia edildi. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.


- İstanbul
Tuzla, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:40 Kaynak: DHA
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