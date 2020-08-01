Tuzla'da Kurban Bayramı mesaisi kesintisiz sürüyor - Son Dakika

Kurban Bayramı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Tuzla Belediyesi, dört gün sürecek bayram tatili boyunca da hizmetlerini kesintisiz sürdürecek. Kurban satış yerlerinin denetimi, temizliği, dezenfekte edilmesi işlemlerine bayram süresince de devam eden Tuzla Belediyesi, ayrıca kesim ve kesim sonrası temizlik ve dezenfekte işlemlerine de devam edecek.

Korona virüs süreci ve yeni normal dönem çalışmaları gereğince ilçe genelinde vatandaş ve çevre sağlığını korumak için alınan tedbirlerle karşılanan Kurban Bayramı, ağırlıkla kurban kesimi ile geçen ilk günün ardından bayramlaşmalar ile sürüyor. Bayramların neşesi olan çocukları bu bayramda yalnız bırakmayan Tuzla Belediyesi, Şelale Eğitim Parkı amfi tiyatroda hazırlanan özel sahne ile dört gün boyunca çocukları ağırlamaya devam edecek. Tiyatrolar, jonklör, illüzyon, animasyon ve neşeli oyunların sahnelendiği amfi tiyatroda çocuklar doyasıya eğlenmeye devam edecek. Temizlik ve hijyen konusunda her zaman en üst düzeyde tedbirler alan Tuzla Belediyesi, bayram süresince ilave tedbirler alarak çalışmalarını arttırdı. Atıkların toplanması konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran belediye, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını da yaygınlaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde zabıta ve veteriner hizmetleriyle kontrolleri arttırarak denetimlerle vatandaşların sorun yaşamaması için çalışan ekipler, bayram süresince denetimleri kesintisiz sürdürecek.

Alınan tedbirler ve çalışmaları değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Öncelikle vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar ayrı bir duyguya sahiptir. Yardımlaşma, paylaşma, komşuluk ve akrabalık duygularıyla beraber toplumsal hassasiyetlerimizin de öne çıktığı bayram günlerinde bizlerde vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin sağlık, güvenlik ve huzur içinde aileleri ve sevdikleriyle güzel bir bayram yaşaması için yeni tedbirler alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Temizlik çalışmaları, dezenfekte uygulamaları, denetimler ve iletişim merkezimiz ile vatandaşlarımızın yanındayız. Öte yandan etkinlikler ile çocuklarımızın neşesine ve bayram sevincine ortak olmaya da devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ile beraber vatandaşlarımızın kurban bayramı süresince görev başında olacağız. Hep beraber olacağımız, eski bayramların özlemini gidereceğimiz nice bayramlarda buluşabilmek dileklerimle herkesin bayramını tekrar kutluyorum" dedi.

Kurban Bayramı tatil süresince vatandaşların sorun aşamaması için alınan ilave tedbirler ve arttırılan çalışmalar bayram sonuna kadar devam edecek. İlçe genelinde sürdürülen ilaçlama, temizlik, denetim ve satış noktalarındaki kontroller çevre ve insan sağlığını korumak için aralıksız sürdürülecek. - İSTANBUL