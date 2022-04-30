Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada

30.04.2022 15:42

Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı.

Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Şahsın, kuyumcu çalışanını silahla vurduğu ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Tuzla Yayla Mahallesi'nde 26 Nisan Salı günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden biri, içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, Ali Naki Yıldırım isimli çalışana silahla ateş etti. Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Şüphelinin, Ali Naki Yıldırım'ı silahla yaraladığı ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kuyumcu çalışanı Ali Naki Yıldırım'ın dükkanda çalışırken içeri giren kasklı şahıs tarafından ateş etmesi ve altınları çalarak kaçması gözükmekte. Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada
Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada
Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada
Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada

YORUMLAR
500
Tuzla'da soyulan kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı Tuzla'da soyulan kuyumcunun silahla vurulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber | TUZLA'DAKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA: SİLAHLA VURDUĞU SALDIRGANI AĞIR YARALADI Son dakika haber | TUZLA'DAKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA: SİLAHLA VURDUĞU SALDIRGANI AĞIR YARALADI Ekrem İmamoğlu Tuzla'da Yanan Fabrikada İnceleme Yaptı Ekrem İmamoğlu Tuzla'da Yanan Fabrikada İnceleme Yaptı

Ali Naki, Kuyumcu, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla'da kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement