Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar - Son Dakika
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Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar

26.04.2022 13:09

Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar Tuzla'da kuyumcuyu vuran soyguncuların altınlarla kaçış anı saniye saniye kaydedildi Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan...

Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar

Tuzla'da kuyumcuyu vuran soyguncuların altınlarla kaçış anı saniye saniye kaydedildi

İSTANBUL - Tuzla'da motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen iki şahıs, kuyumcu çalışanını silahla vurduktan sonra dükkanda bulunan bir miktar altını çalarak hızla kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu çalışanı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan soyguncuların motosiklete binerek kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Tuzla'da Yayla Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden biri, içeri girdi. Soygun sırasında şüpheli, Ali Naki Yıldırım isimli çalışana silahla ateş etti. Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Soyguncuların peşinden koşan çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Naki Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.

Olay hakkında konuşan Nevzat Uçan, "Biz içeride temizlik yapıyorduk. Motosikletli kasklı iki kişi geldi. İçeriden iki el ateş sesi geldi. Daha sonra motosiklete binip kaçtılar. İçerideki arkadaş vurulmuş. Ne kadar malzeme çalındığını bilmiyorum ama bir şeyler çaldıklarını gördük. Yaralıyı hastaneye kaldırdılar. Kalp masajı yapmışlar" dedi.

Soyguncuların kaçış anı kamerada

Öte yandan soygunu gerçekleştiren iki şüphelinin kaçış anları da çevredeki bir vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şapkalı ve cerrahi maskeli şüphelinin elinde bir poşet altın ve ziynet eşyasıyla kuyumcudan çıktığı ve motosikletli şüphelinin arkasına bindikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar
Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar
Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar
Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar

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Tuzla'da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Tuzla'da motosikletle bir kuyumcuya gelen iki kişi, kuyumcu çalışanını silahla yaraladıktan sonra bir miktar altın çalarak kaçtı. Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı Fatih'te duvarı delinerek girilen kuyumcu atölyesinden altınlar çalındı Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek Son dakika haberi! İş Bankası'ndan yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasına destek

Yayla Mahallesi, Kuyumcu, Soygun, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da kuyumcuda soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup altınları çaldılar, böyle kaçtılar - Son Dakika
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