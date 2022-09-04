Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tuzla- İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ali Kemal G. idaresindeki 34 FEJ 558 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Aynı yönde ilerleyen Emine Dilşat P. yönetimindeki 06 ACF 434 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak takla attı.

Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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