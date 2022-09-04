Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı

04.09.2022 15:15
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tuzla- İstanbul istikametinde seyir halinde olan Ali Kemal G. idaresindeki 34 FEJ 558 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Aynı yönde ilerleyen Emine Dilşat P. yönetimindeki 06 ACF 434 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ali Kemal G'nin kullandığı otomobilinde bulunan ve hafif yaralanan Dilek Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu otomobillerin çekilmesiyle normale döndü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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