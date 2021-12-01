TUZLA'DA LODOS NEDENİYLE ALABORA OLAN TEKNELER KIYIYA ÇIKARTILDI - Son Dakika

TUZLA'da dün öğle saatlerinde, sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan yaklaşık 15 tekne lodos ve sağanak yağış nedeniyle batarak alabora olmuştu. Bugün tekne sahipleri kendi imkanlarıyla batan teknelerini kıyıya çıkarmak için seferber oldu.

İstanbul'da 3 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Tuzla Mercan Sahili'nde bulunan 15 tekne batarak alabora olmuştu. Bugün sahile gelen tekne sahipleri, batan tekneleri denizden çıkarmak için seferber oldu. Tekne sahipleri, dalgıç kıyafetleri giyerek denizde teknelerini aradı. Suyun içinde buldukları teknelerini, bir araca bağlayarak kıyıya çıkardılar.

ARKADAŞLARIMIZ İÇİN DENİZE GİRDİK

Dalgıç kıyafeti giyerek arkadaşlarının batan teknelerini bulmasına yardımcı olan Engin Gürsoy, Bugün arkadaşlarımız için denize girdik. Hem denizin kokusunu aldık hem de iyilik yaptık. Kendim serbest dalış yapıyorum. Bu çıkardığımız dördüncü tekne. Dün herhalde 17, 18 tekne parçalandı. Birçoğu karşıda. Bizim teknemizde karada. Bir bot var. Onu da çıkarıp bırakacağım. Yoruldum zaten dedi.

NEREDE BULURSAK KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Aracıyla teknelerin kıyıya çıkarılmasına yardımcı olan Kadir Fidan ise Arkadaşların hepsi burada. Bizde yardım etmeye geldik. Bende aracımla yardım ediyorum. Benim de teknem var. Burada değil, marinada. Bizim bir tehlikemiz olmadı. Dün ve ondan önceki gün 15 tekne battığını söylüyorlar. Dalgıç arkadaşta yardımcı oluyor. Nerde bulabilirsek kurtarmaya çalışıyoruz. Bazılarının motoru parçalanmış. Kırıklar var. Taşa vurunca parçalanmış diye konuştu.