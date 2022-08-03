TUZLA'DA İNŞAAT İŞÇİSİ 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ; AİLESİ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU - Son Dakika
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TUZLA'DA İNŞAAT İŞÇİSİ 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ; AİLESİ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

03.08.2022 11:45
TUZLA'DA İNŞAAT İŞÇİSİ 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ; AİLESİ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

TUZLA'da lüks bir site inşaatının dış cephesinde mesai arkadaşlarıyla çalışan İsa Demirci, inşaatın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

TUZLA'da lüks bir site inşaatının dış cephesinde mesai arkadaşlarıyla çalışan İsa Demirci, inşaatın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Demirci'nin yakınları, ölümü şüpheli bularak emniyetten olayın ayrıntılı olarak incelenmesi çağrısında bulundu. İnşaattan düştükten sonra yerde yaralı yatan İsa Demirci'ye arkadaşlarının yaptığı müdahale cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, 26 Temmuz Salı günü İçmeler Mahallesi Yeşil Yuva Sokak'ta yapımı devam eden lüks bir sitenin inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki, üç çocuk babası inşaat işçisi İsa Demirci, mesai arkadaşlarıyla birlikte sitenin dış cephesini yapmak için iskeleye çıktı.

BEŞİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

Bu sırada Demirci, henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin 5'inci katından toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Demirci için mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Demirci, çevredeki en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Demirci'nin mesai arkadaşlarının ifadesini aldı. Öte yandan İsa Demirci'nin düşmesinin hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Demirci'nin yerde yattığı, mesai arkadaşlarının da ambulansın gelmesini beklediği görülüyor. İsa Demirci'nin naaşının olaydan iki gün sonra memleketi Ordu'da toprağa verildiği öğrenildi.

"BU OLAYIN AYRINTILI OLARAK İNCELENMESİNİ İSTİYORUM"

İsa Demirci'nin kardeşi Yunus Demirci, ağabeyinin ölümünü şüpheli bulduğunu ve emniyetin olayı detaylı olarak incelemesi gerektiğini belirterek, "Ağabeyimin inşaattan düştüğünü haber verdiler. Hastanede ağabeyimi kaybettik. Ama ben inanıyorum ki ağabeyim inşaattan düşerek ölmedi. Ortada mutlaka şüpheli işler var. Ben bunun kanaatindeyim. Benim emniyet müdüründen ve herkesten isteğim, bu işin ayrıntılı olarak incelenmesi ve özellikle ağabeyimin yanında çalıştığı elemanların yeniden sorguya çekilmesini rica ediyorum. Benim ağabeyim 15-20'nci katta çalışmış bir insan. Hiçbir şekilde sağlık problemi yok. Yükseklik korkusu yok. Benim ağabeyim beşinci kattan düşüp ölecek biri değil. Bunu herkes bilir. Ben bu olayın şüpheli olduğunu düşünüyorum. Benim ağabeyim öldükten sonra cebinden telefonu alınmış ve içindeki kayıtlar silinmiş. Bu silinen kayıtların ortaya çıkmasını ve kamera görüntülerinin incelenmesini istiyorum. Ben devletin adaletine güveniyorum. Bu olayın kesin olarak çözülmesini istiyorum. Sonuna kadar da mücadele edeceğim" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA İNŞAAT İŞÇİSİ 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ; AİLESİ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: TUZLA'DA İNŞAAT İŞÇİSİ 5'İNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ; AİLESİ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU - Son Dakika
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