Tuzla'da lüks sitedeki ceza iddiasına site yönetiminden açıklama - Son Dakika

Tuzla'da lüks sitedeki ceza iddiasına site yönetiminden açıklama

23.03.2021 19:26
Tuzla'da lüks sitedeki ceza iddiasına site yönetiminden açıklama, System.String[]

TUZLA'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar adliyeye taşındı.

TUZLA'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar adliyeye taşındı. Yaklaşık 250 dairenin bulunduğu lüks sitede vatandaşlar, 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, ödemedikleri takdirde çeşitli bahanelerle araçlarıyla otoparka giremediklerini ve site yönetimi tarafından iş yerlerine şikayet mailleri atıldığını ileri sürdü. Yönetimin site içinde daire sakinlerine maske takmamak ve sosyal mesafeye uymamaktan ceza kestiği, çocukların çimlerde oyun oynamasının da yasak olduğu iddia edildi. Site bahçesinde toplanan yaklaşık 70 kişi alkışlar eşliğinde yönetimi istifaya çağırdı.

SİTE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Site yönetimi konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Siteye olan yükümlülüklerini, borçlarını yerine getirmeyen 15-20 kişinin, site yönetimini kötüleme adına düzenlenmiş olduğu bir organizasyondur. Bu kişilerin dışında hiçbir site sakinimizin yönetimle veya sitenin işleyişi ile ilgili hiçbir sorunu yoktur. Bu iddiaların çoğu ile ilgili açılmış herhangi bir dava veya soruşturma yoktur. İddia edenlerin dahi bunlara ilişkin bir müracaatı da yoktur. Kişilerin evlerine alınmadıkları, siteye sokulmadıkları gibi çok ciddi ithamlar hakkında herhangi bir soruşturma ya da dava yoktur. Sitedeki tüm uygulamalar, tamamen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve bu çerçevede hazırlanmış yönetim planına uygun olarak yasal çerçevede yapılmaktadır. Yapılan tüm uygulamalar, site yönetimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde ve tüm kat maliklerine önceden duyurularak, gerekli usulü bildirimler ve uyarılar yapılarak, bu kural ve kaidelere uymayan, sitenin bu anlamda düzenini bozan, borçlarını ödemeyen, kısaca hukuka ve kurallara göre hareket etmeyen kişilere karşı uygulanmaktadır. Bu anlamda, siteye olan borçlarını ve ortak giderlerini ödemeyen ve ödememek için direnen site sakinleri, kişi ve isim gözetilmeksizin bu yaptırımlara tabi olmaktadır ve hukuk düzeni bunu korumaktadır." ifadelerine yer verildi.


- İstanbul

Asgari Ücret, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da lüks sitedeki ceza iddiasına site yönetiminden açıklama - Son Dakika


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