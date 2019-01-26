Son Dakika Haberleri: Tuzla'da Maden Hırsızlığı

Tuzla'da Maden Hırsızlığı

42 dakika önce

Tuzla'da bir iş yerinden volfram madeni çalan şüpheli tutuklandı.

Tuzla'da Maden Hırsızlığı, System.String[]
Tuzla'da bir iş yerinden volfram madeni çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tuzla'daki bir iş yerinden yüklü miktarda toz kimyasal maddenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İfadesi alınan iş yeri sahibi İsrail İ, çalınan kimyasal toz ham maddeyi piyasaya sürmeye çalışan zanlıya ait telefon numarasını polis ekiplerine verdi.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri F.Y'yi Pendik'teki ikametinde yakaladı. Şüphelinin ifadesinde, mahalleden tanıdığı E.Ü'nün bahse konu çalıntı malzemelerin fotoğraflarını kendi telefonuyla çekip başka bir kişiye gönderdiğini söyledi.

Farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının yanı sıra, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arama kararı olduğu tespit edilen E.Ü'nün, Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Evinin arka penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

E.Ü'nün ikametinin kömürlüğünde, 11 farklı ebatta plastik bidonlar içerisinde çalıntı volfram madeni bulundu.

Gözaltına alınan E.Ü, işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:54 Kaynak: AA

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