Tuzla'da makyaj malzemeleri üretilen fabrikada yangın (1)
24.07.2021 11:34
TUZLA'da Organize Sanayi Bölgesi 6. sokaktaki makyaj malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı.
TUZLA'da Organize Sanayi Bölgesi 6. sokaktaki makyaj malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Bahçedeki paletlerden başlayan yangında alevler fabrikanın dış cephe kaplamasına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
24.07.2021 11:47:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla'da makyaj malzemeleri üretilen fabrikada yangın (1) - Son Dakika