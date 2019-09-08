Son Dakika Haberleri: Tuzla'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
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Tuzla'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

41 dakika önce

Tuzla'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiİSTANBUL - Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanları'nda merdiven boşluğundan aşağı düşen 15 yaşındaki D. D. hayatını kaybetti.

Tuzla'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanları'nda merdiven boşluğundan aşağı düşen 15 yaşındaki D. D. hayatını kaybetti. D. D.'nin babası C. D.'nin Deniz Harp Okulu Dekanlığı'nda yarbay olarak görev yaptığı öğrenildi.

İddiaya gören 19. 00 sıralarında Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanı 4'ncü kattan aşağı düşen D. D. hastaneye kaldırıldı. Tuzla Devlet Hastanesi kaldırılan D. D. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybeden D. D.'nin babasının harp okulu dekanlığında yarbay olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tuzla'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Deniz Harp Okulu, Tuzla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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