Son Dakika Haberleri: Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi
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Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi

1 saat önce

Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildiBALIKESİR - Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi.

Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi

BALIKESİR - Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi. Demiran Demirer Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Hacı Sami-Hasibe Kocan Camii'nde öğle namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tuzla'da Deniz Harp Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan Demirer baba ocağı Balıkesir'de toprağa verildi. Cenaze namazına 14 yaşında hayatını kaybeden Demirhan Demirer'in babası Cüneyt Demirer, Seden Filiz Güleç, sevenleri, yakınları katıldı.

Tuzla'da merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Demirhan toprağa verildi

Balıkesir, Tuzla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
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