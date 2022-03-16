Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı

16.03.2022 10:49

Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı -Refüje çıkıp devrilen midibüs havadan görüntülendi Tuzla'da sürücüsünün şerit değiştirmek istediği hafif ticari araç, servis midibüsüne yandan çarptı.

Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı

-Refüje çıkıp devrilen midibüs havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da sürücüsünün şerit değiştirmek istediği hafif ticari araç, servis midibüsüne yandan çarptı. Yan yatıp sürüklenen servis midibüsü içinde yolculuk yapan 10 kişiden 3'ü hafif yaralandı. Yolda devrilen midibüs ve kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, 09.30 sıralarında Tuzla Aydınlı yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZS 8137 Plakalı Fiat markalı hafif ticari araç sürücüsü Emrah Ö. seyir halinde şerit değiştirmek istediği esnada Ahmet Daldan yönetiminde ki 34 LCC 466 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile içerisinde 10 kişi bulunan servis midibüsü savrularak önce aydınlatma direklerine çarptı. Ardından refüje çıkarak yan yatıp sürüklendi. Kaza anında midibüs içerisinde bulunan 10 yolcudan 3 'ü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan kendi imkanları ile çıkan kazazedelere ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Devrilen midibüs ve kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.

Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı
Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı
Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı
Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı
Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı
Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı

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TUZLA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ TUZLA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber: Otomobil refüje çıkarak takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika
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