Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı - Son Dakika

Tuzla'da midibüs refüje çıkıp yan yattı: 3 yaralı

-Refüje çıkıp devrilen midibüs havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tuzla'da sürücüsünün şerit değiştirmek istediği hafif ticari araç, servis midibüsüne yandan çarptı. Yan yatıp sürüklenen servis midibüsü içinde yolculuk yapan 10 kişiden 3'ü hafif yaralandı. Yolda devrilen midibüs ve kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, 09.30 sıralarında Tuzla Aydınlı yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZS 8137 Plakalı Fiat markalı hafif ticari araç sürücüsü Emrah Ö. seyir halinde şerit değiştirmek istediği esnada Ahmet Daldan yönetiminde ki 34 LCC 466 plakalı servis midibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile içerisinde 10 kişi bulunan servis midibüsü savrularak önce aydınlatma direklerine çarptı. Ardından refüje çıkarak yan yatıp sürüklendi. Kaza anında midibüs içerisinde bulunan 10 yolcudan 3 'ü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan kendi imkanları ile çıkan kazazedelere ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hafif yaralı 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Devrilen midibüs ve kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.