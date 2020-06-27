TUZLA'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika

TUZLA'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

TUZLA Organize Deri Sanayi Bölgesinde minibüsle otomobil çarpıştı.

TUZLA Organize Deri Sanayi Bölgesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Orhanlı Mahallesi Organize Deri Sanayi Bölgesi çıkışı ve Orhanlı yolu kesişiminde bulunan kavşakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 M 3756 plakalı minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesinden çıkış yaptığı sırada, Orhanlı yolundan gelen 35 AF 8791 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yan yattı. 3'ü minibüsün içerisinde 1'i otomobilin içerisinde olmak üzere kazada toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görgü tanığı Mustafa Bıçkın kazayı şöyle anlattı, "Minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesinden çıkarken Aydınlı yönünden gelen otomobil, bayağı hızlı geliyormuş ve duramamış. Tam köşede minibüse vurunca minibüste kaldırıma çarpıp devrildi."  Otomobil sürücüsü Cemal Demircansa, "Ben kavşağa girmiştim. Normal şekilde geliyorum tali yoldan. Araç durması gerekirken bana yol vermediği halde ben kurtaramadım ve vurdum. 3'mü 4'mü yaralı var tam bilmiyorum." diye konuştu.

- İstanbul
3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:24 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa TUZLA'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Son Dakika
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