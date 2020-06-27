Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı - Son Dakika

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İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı

Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı

ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı

Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu

Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı

Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi

Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti

Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü