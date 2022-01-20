(Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın - Son Dakika

TUZLA'da bulunan 2 katlı mobilya fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu 2 katlı mobilya fabrikasının cila bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orhanlı, Tuzla, Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal, Pendik, Ümraniye ve Kadıköy müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışması ve fabrika havadan da görüntülendi.

- İstanbul