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Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı - Son Dakika

Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı

05.11.2021 10:08

Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın seyir halindeyken yolcu indirmek için duran minibüse arkadan çarptı.

Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı

İSTANBUL - Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın seyir halindeyken yolcu indirmek için duran minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kadının yerde yatıp ambulansı beklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Tuzla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet kullanan kadın sürücü seyir halinde iken yolcu indirmek için duran minibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Öte yandan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı
Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı
Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı
Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı

Ambulans, Tuzla, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da motosiklet sürücüsü kadın, minibüse çarpıp yaralandı - Son Dakika
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