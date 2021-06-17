Tuzla'da nakliye dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Tuzla'da iki kimya şirketinden aldıkları 766 bin liralık yükü adresine teslim etmeyen 5 kişi yakalandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki kimya şirketinin 376 bin lira ve 390 bin lira değerindeki malzemesinin taşımacılık yapma vaadiyle dolandırılmasına ilişkin yaptığı çalışmada, yükün Kartal'da başka bir kamyona yüklendiğini belirledi.

Kamyon şoförü R.K.'nin, yükün bir kısmını Tuzla'daki bir lojistik deposuna, büyük bir kısmını da Bursa'daki bir firmanın deposuna indirdiğini itiraf etmesinin ardından G.A., Y.H, F.H. ve F.S. de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda kimyasal malzemeler ele geçirilirken şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık suçundan sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.