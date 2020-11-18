Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı

18.11.2020 11:29

- Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı Tuzla'da üniversite sınavına hazırlanan Tuzla Gençlik Merkeziöğrencilerine afet anında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

- Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı

İSTANBUL - Tuzla'da üniversite sınavına hazırlanan Tuzla Gençlik Merkeziöğrencilerine afet anında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; " Özellikle Afet durumlarında ilk 3 saniye, ilk 3 dakika, ilk 3 saat ve ilk 3 gün gibi zaman dilimlerinde ne yaptığınız kurtarma ve yardım çalışmaları için hayati öneme sahiptir" dedi.

Tuzla Belediyesi, 30 Ekim'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından deprem hazırlıklarını hızlandırdı. Bu kapsamda TUZGEM'de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere nedeniyle 'Afet Hazırlık Semineri' verildi. Verilen seminer ile birlikte öğrencilere, afet öncesi ve sonrasında neler yapılması, afet sırasında ise nasıl davranılması gerektiği, yaşadıkların evlerin herhangi bir afete göre nasıl hazırlanacağı gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen seminer sonrasında öğrencilere afet konusunda farkındalık yaratıldı.

"Afet durumlarında neler yapabileceğimizi bilmek çok önemli"

Afet konusunda bilinçlenmenin önemine vurgu yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; " Son yaşanan İzmir depremi bize bir kez daha gösterdi ki, depremler ve afetler hiçbir zaman durmayacak. Biz depremle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken kentsel dönüşüm tarafını hızlandırdık. Kentsel dönüşümü en yaygın uygulayan ilçelerden birisi olarak bir yandan da yeni projeler ve yeni çözümler üretiyoruz. Öte yandan en önemli konu eğitim bilincinde olarak afet konusunda daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek ve bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir afet durumunda neler yapabileceğimizi bilmek çok önemlidir. Özellikle bu durumlarda ilk 3 saniye, ilk 3 dakika, ilk 3 saat ve ilk 3 gün gibi zaman dilimlerinde ne yaptığınız kurtarma ve yardım çalışmaları için hayati öneme sahiptir. Biz de hem öğrencilerimizi hem de vatandaşlarımızı afetler konusunda bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca AFAD ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında sürekli eğitimler ile her an göreve hazır ekiplerimizde afet bölgelerine ilçemizin yardım elini ulaştırmaya devam ediyor " dedi.

"Gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek istedik"

Öğrencilere afet konusunda eğitim veren İbrahim Er;" Bugün burada TUZGEM üniversiteye hazırlık öğrencileri bizlerle birlikteydi. Kendilerini afetler hakkında bilgilendirdik. Afet bilinci, gündemimizde olan bir konudur. Tüm Türkiye'de afet bilinci eğitimleri veriliyor. Şimdi de kendi öğrencilerimize bu eğitimleri veriyoruz. Zaten deprem riski olan bir bölgede yaşıyoruz. Aynı zamanda birçok afete maruz kalma riskimiz var. Gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek istedik. Hem afet esnasında, öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlattık. İnşallah bilinçlenmiş bir şekilde kendi ailelerine anlatmalarını istedik. Bu zincirle beraber olası bir afet durumunda inşallah daha az zarar ile bu risklerden kurtulmak için bir seminer düzenlemiş olduk" dedi.

Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı
Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı
Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı
Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı
Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı
Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı

Şadi Yazıcı, Üniversite, İzmir, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrencilere afet anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı - Son Dakika


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