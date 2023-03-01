Tuzla'da önü kesilen otomobilin sürücüsünün kaçırıldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Tuzla'da önü kesilen otomobilin sürücüsünün kaçırıldığı anlar kamerada

01.03.2023 15:42
Tuzla'da önü kesilen otomobilin sürücüsünün kaçırıldığı anlar kamerada

Tuzla'da sitenin otoparkından çıkmakta olan otomobilin önünü servis minibüsü ile keşen şahıslar, otomobil sürücüsünü önce sokak ortasında darbetti.

Tuzla'da sitenin otoparkından çıkmakta olan otomobilin önünü servis minibüsü ile keşen şahıslar, otomobil sürücüsünü önce sokak ortasında darbetti. İçlerinden biri silahlı olan şahıslar darbettikleri sürücüyü daha sonra zorla minibüse bindirerek kaçırdı. Sürücü ile beraber araçta bulunan kadın ise otomobile binerek minibüsün peşinden gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede oturan bir kişi, yanında bir kadınla beraber otomobiliyle sitenin otoparkından dışarı doğru aracını sürdü. Otomobil kapıdan çıkmak üzereyken bir servis minibüsü otomobilin önünü kesti. Minibüsten inen ve birisi silahlı olan 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından otomobilin camlarına vurdu. Otomobil sürücüsü aracıyla kaçmak istese de başarılı olamadı. Daha sonra otomobil sürücüsü ve yolcu koltuğunda oturan kadın araçtan indi. Şüpheliler, sokakta darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kadın şahıs gözaltına alınırken 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Olay hakkında konuşan mahalleli, "Dün 1 gibi olmuş olay. Kaç kişi kaçırmışlar bilmiyorum. Yeni haberin oldu. Video atmışlar" dedi.

Minibüsle adam kaçırma anları kamerada

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil otoparktan çıktığı esnada önü servis minibüsü tarafından kesiliyor. Minibüsten inen 3 kişi otomobilin sürücüsünü darbedip zorla minibüse bindiriyor ve oradan uzaklaşıyor. Kaçırılan sürücü ile beraber öncesinde otomobilde bulunan kadın da sürücü koltuğuna geçerek minibüsün peşinden gidiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da önü kesilen otomobilin sürücüsünün kaçırıldığı anlar kamerada - Son Dakika

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