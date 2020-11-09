Ormanlık alanda darbedilerek öldürülmüş erkeğe ait cansız beden bulundu - Son Dakika

Ormanlık alanda darbedilerek öldürülmüş erkeğe ait cansız beden bulundu
09.11.2020 15:56
Tuzla'da bir ormanlık alanda darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Şahsın kimliği ve katili ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çapta araştırma başlatıldı.
Tuzla Göçbeyli Mevkii'nde saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda yol kenarında bulunan 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında erkek cesedi bulunuldu.
DARBEDİLİP ORMANA ATILMIŞ
Cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobil yanında bulunun erkek şahsın darp edilerek öldüğü anlaşıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından erkek cesedin incelenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
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