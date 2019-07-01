Son Dakika Haberleri: Tuzla'da ormanlık alanda yangın paniği
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Tuzla'da ormanlık alanda yangın paniği

2 saat önce

Tuzla'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da ormanlık alanda yangın paniği, System.String[]
Tuzla'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangına ilk olarak vatandaşlar sopalar ve ağaç dallarıyla müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle çevreye yayılan dumanı fark eden vatandaşlar, yangını ellerindeki sopalar ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı. Ardından olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tuzla, 3. Sayfa
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