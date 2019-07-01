Tuzla'da ormanlık alanda yangın paniği
2 saat önce
Tuzla'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:54 Kaynak: İHA
'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangına ilk olarak vatandaşlar sopalar ve ağaç dallarıyla müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Tuzla Aydınlı
Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle çevreye yayılan dumanı fark eden vatandaşlar, yangını ellerindeki sopalar ve ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı. Ardından olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. - İSTANBUL
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