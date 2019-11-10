Son Dakika Haberleri: Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü
Son Dakika Güncel Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü

Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü

6 saat önce

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Tuzla'da otomobil 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü, System.String[]

TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Tuzla Orta Mahallesi Taşpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Ercan ve Rukiye Kaleli'nin içinde bulunduğu 17 AN 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine telleri aşarak 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içindeki Kaleli çifti çevrede bulunan vatandaşlar tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir mahalle sakini, "Burada oturuyorum. Bir ses oldu. Balkona çıktım, baktım aşağıya araba uçmuş. 112'yi aradım, itfaiyeyi aradım" dedi.


Taşpınar, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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