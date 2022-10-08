Son dakika haberleri... Tuzla'da otomobil hırsızlığı kamerada

Tuzla'da otomobil hırsızlığı kamerada

1 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Tuzla'da park halinde bulunan bir otomobil ve motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Ekim ve 3 Ekim 2022 tarihlerinde Tuzla ilçesi Aydınlı ve Postane Mahalleleri'nde park halinde duran bir motosiklet ve bir aracın 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ve şüpheli şahısların kaçış istikametindeki kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyerek saha çalışmaları başlattı. İnceleme sonucunda Tuzla ilçesi Postane Mahallesinde park halindeki aracın yanına yaklaşan siyah renkli bir araçtan, bir şüpheli şahsın indiği ve çeşitli aparatlar yardımıyla aracın önce motor kaputunu ardından kapısını açtığı belirlendi. Bir süre araç içerisinde kalan şüpheli şahsın aracı çalıştırdığı, olay yerine geldikleri aracın sevk ve idaresindeki diğer şüpheli şahsın kullandığı araç ile peş peşe kaçtıkları tespit edildi. Aynı yöntem ile Aydınlı Mahallesinde park halinde bulunan motosikleti de çaldıkları belirlendi.

Çalışmaların devamında eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen F.M.F. ve Ç.D. isimli şüpheli şahıslar, 05 Ekim 2022 tarihinde Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi civarında yakalanarak muhafaza altına alındı.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada hırsızlık suçunu kendilerinin işledikleri belirlendi, ayrıca toplamda 43 adet çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalan şüpheli şahıslar, "Oto Hırsızlığı" ve "Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Ç.D. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, F.M.F. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.