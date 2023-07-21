Tuzla'da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Tuzla'da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

21.07.2023 15:10

Tuzla'da aracının direksiyonu hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda oturan 1 çocuk ile 2 kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Tuzla'da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da aracının direksiyonu hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda oturan 1 çocuk ile 2 kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken araç sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Talas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen 54 TT 456 plakalı Fiat marka araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan 2 kadın ile 1 çocuğa çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine adese sevk edilen polis ekiplere yol üzerinde güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri ise kazada yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu, diğer iki kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan şüpheli yakalamak üzere çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tuzla'da otomobil kaldırımda oturan yayaların arasına daldı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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