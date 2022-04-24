İSTANBUL-TUZLA'DA OTOMOBİL, PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI - Son Dakika

TUZLA D-100 Karayolu yan yol üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye gönderilirken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametine seyir halinde bulunan Ali Nadir Şengül idaresindeki 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.