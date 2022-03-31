Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı

31.03.2022 10:09

Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandıİSTANBUL Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı.

Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı

İSTANBUL Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde başlayan yangın tıra da sirayet etti. Tırın ve otomobilin alev alev yandığı olayda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından yanan tır ve otomobil havadan görüntülendi.

Kaza, Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda hızla ilerleyen BMW marka otomobil, önünde seyir halinde olan ve dorsesinde inşaat malzemesi taşıyan 42 DRZ 55 plakalı MAN markalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasar alan otomobilde yangın başladı. Alevler kısa sürede tıra da sıçradı. Tır sürücüsü Osman Zengin kendisini tırdan dışarı attı. Tır ve otomobil yolda alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobil içerisinde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Kaza hakkında konuşan görgü tanığı Cuma Yıldız, "Araç kaza yapmıştı, alev almıştı. İçinde insan vardı, bir kişinin olduğunu gördüm. Arkadan vurunca alev aldı. Müdahale edecek durumumuz olmadı" dedi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alev yanan tır ve otomobil dron ile havadan görüntülendi.

Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı
Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı

YORUMLAR
500
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da çarpışan tır ve otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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