Tuzla'da otomobil tıra çarptı, çarpışmanın ardından tır ve otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da otomobil tıra çarptı, çarpışmanın ardından tır ve otomobil alev alev yandı

01.04.2022 00:57
Tuzla'da otomobil tıra çarptı, çarpışmanın ardından tır ve otomobil alev alev yandı

Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı.

Tuzla'da Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, seyir halindeki bir tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde başlayan yangın tıra da sirayet etti. Tırın ve otomobilin alev alev yandığı olayda otomobil sürücüsü Murat Ataş (30) hayatını kaybetti. Çarpışmanın ardından yanan tır ve otomobil havadan görüntülendi.

Kaza Kocaeli- İstanbul sınırı yakınlarında Tuzla'da, Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda hızla ilerleyen BMW marka otomobil, önünde seyir halinde olan ve dorsesinde inşaat malzemesi taşıyan 42 DRZ 55 plakalı MAN markalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasar alan otomobilde yangın başladı. Alevler kısa sürede tıra da sıçradı. Tır sürücüsü Osman Zengin kendisini tırdan dışarı attı. Tır ve otomobil yolda alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay yerinde yapılan incelemede, otomobil içerisinde sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza hakkında konuşan görgü tanığı Cuma Yıldız, "Araç kaza yapmıştı, alev almıştı. İçinde insan vardı, bir kişinin olduğunu gördüm. Arkadan vurunca alev aldı. Müdahale edecek durumumuz olmadı" dedi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alev yanan tır ve otomobil dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Marmara, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da otomobil tıra çarptı, çarpışmanın ardından tır ve otomobil alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 01:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla'da otomobil tıra çarptı, çarpışmanın ardından tır ve otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement