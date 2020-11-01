Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada

01.11.2020 11:41
Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada, System.String[]

TUZLA'da çaldığı araçla kaçan şüpheli Yılmaz D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

TUZLA'da çaldığı araçla kaçan şüpheli Yılmaz D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin aracı çalma anları kameraya yansıdı.

Tuzla'da 30 Ekim Cuma saat 08.40'da çalınan kapalı kasa panelvan D-100 Edirne yönü seyir halinde görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri ile Maltepe'de dur ihtarına uymayan sürücüyü arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri Esenkent Mahallesinde aracı durdurmayı başlardı. Şüpheli Yılmaz D. gözaltına alındı. Polislerin yaptıkları incelememenin ardından Yılmaz D.'nin aynı gün içerisinde Tuzla'da işyerinden hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ve hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Yılmaz D., otomobil hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz D.'nin aracı çalması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada
Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada
Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada
Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada
Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada

Hırsızlık, Polis, Tuzla, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada - Son Dakika


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