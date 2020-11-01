Tuzla'da panelvan çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

TUZLA'da çaldığı araçla kaçan şüpheli Yılmaz D., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin aracı çalma anları kameraya yansıdı.

Tuzla'da 30 Ekim Cuma saat 08.40'da çalınan kapalı kasa panelvan D-100 Edirne yönü seyir halinde görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri ile Maltepe'de dur ihtarına uymayan sürücüyü arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri Esenkent Mahallesinde aracı durdurmayı başlardı. Şüpheli Yılmaz D. gözaltına alındı. Polislerin yaptıkları incelememenin ardından Yılmaz D.'nin aynı gün içerisinde Tuzla'da işyerinden hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ve hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Yılmaz D., otomobil hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz D.'nin aracı çalması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.