Son Dakika › 3. Sayfa › Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi - Son Dakika
Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi
6 saat önce
Tuzla'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Tuzla'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.
Tuzla Orhanlı'da saat 13.00 sıralarında bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Makine yağlarının yandığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı