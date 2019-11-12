Son Dakika Haberleri: Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi - Son Dakika

Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi

6 saat önce

Tuzla'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzla'da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi, System.String[]

Tuzla'da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.


Tuzla Orhanlı'da saat 13.00 sıralarında bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


Makine yağlarının yandığı fabrika, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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